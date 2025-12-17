¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¡ß¿À¼Ò¤Î¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦°ÛÎã¤Î12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ ¡½ µÈ¶§¤Î¤Ê¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×´°À®¡ª¡¡¡Á²ÎÀêÊôÇ¼º×¡¦»²ÇÒ¼Ô¤Ø¤Î¤´Êô»Å¡¦´°À®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Á
À®ìþÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¿¹Íº°ì¡ËÊ¸³ØÉô Ê¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¤ÈÅ·ÁÄ¿À¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÆî¾ïÈ×Âæ¡¢µÜ»Ê¡§¾®ÎÓÈþ¹á¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯4·î¤è¤ê¶¦Æ±¤ÇÆ±¿À¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç23¤Î¿À¡¹¤Î²ÎÀê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¡ÖÉÙ»Î¤Î¿À¡×¤Î²ÎÀê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢12Ç¯¤ËÏË¤êÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿Å·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤È¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤³¤ì¤À¤±Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¤Î´°À®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡ØÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê ¿À¤µ¤ÞÆÉËÜ¡Ù¤¬Å·ÁÄ¿À¼Ò¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¼ÒÆ¬¤ÇÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À®ìþÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤¬ËÜ½ñ¤ÎÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡ü²ÎÀêÊôÇ¼º×¤ÈÏÂ²ÎÈä¹Ö
¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á14:40
¡¦¾ì½ê¡§ Å·ÁÄ¿À¼Ò ¿À³ÚÅÂ
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÉÙ»Î¤Î¿À¤Î¡Ö²ÎÀê¡×¤ò¿ÀÁ°¤ËÊôÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓÈþ¹áµÜ»Ê¤Î¤´µ§Åø¤Ë¤è¤êÂç³Ø±¡À¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿²ÎÀê¤¬¿ÀÍÍ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤¹¡£²ÎÀê¤ÎÊôÇ¼¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤ÎÅÁÅý¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿ÏÂ²Î¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤«¤é²Î¤¦¡ÖÏÂ²ÎÈä¹Ö¡×¤Î·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ²ÎÈä¹Ö¤ÏµÜÃæ²Î²ñ»ÏÈä¹Ö²ñ¤ÎÄé¸øÄ¹²ñÄ¹¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÎÀê¤ÎÊô»Å
¡¦Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë11:00¡Á17:00
¡¦¾ì½ê¡§ Å·ÁÄ¿À¼Ò ¶Æâ
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡À®ìþÂç³Ø Âç³Ø±¡À¸¤¬¿À¼Ò¶Æâ¤Ç²ÎÀê¤ÎÊô»Å¤ò¼Â»Ü¡£11Æü¤Ë¤Ï14»þ¤«¤é¿À¼Ò¶Æâ¤Ç¤É¤ó¤È¾Æ¤¤Î¿À»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À®ìþÂç³Ø¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ô¡¼¥Á¤¯¤ó¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×´°À®µÇ°ÂÐÃÌ
¡¦Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë14:00¡Á14:30 ¡¿ 2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë15:00¡Á15:30
¡¦¾ì½ê¡§ ¤È¤¤ïÂæ Å·ÁÄ¿À¼Ò ¿À³ÚÅÂ
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¤Î12Ç¯´Ö¤ËÏË¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¦¾®ÎÓÈþ¹á
¡¡Å·ÁÄ¿À¼ÒµÜ»Ê¡£ÃÏ°è¤Î¿À¿¦¤È¤·¤Æ¿À¼Ò¤òÄÌ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£½÷À¿À¿¦¤Î¸¦µæ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¤ª¤ß¤¯¤¸ºî¤ê¤Ë»ê¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½÷À¿À¿¦¤Î¶áÂå¡Ù¡Ê¤Ú¤ê¤«¤ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¦Ê¿ÌîÂ¿·Ã
¡¡À®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡£¡Ò¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤ê¤½¤¦ÏÂ²Î¡Ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¡¦ÏÂ²ÎÀê¤¤¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¸¦µæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎò»Ë¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î²Î¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨¼èºà¡¦»£±Æ¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚ
¡¡¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿À»ö¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢Æ±¿À¼Ò¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¤È¤Ï
¡¡¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¤Ï¡¢Å·ÁÄ¿À¼Ò¤Î¿À¡¹¤È¤´±ï¤ò·ë¤Ù¤ëÆ±¿À¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£Å·ÁÄ¿À¼ÒµÜ»Ê¤Ç»×ÁÛ»Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÎÓÈþ¹á»á¤ÈÊ¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¡ÊÀ®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉôÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¡Ë¤¬¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢À®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤ÎÊ¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¤È³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë23¤Î²ÎÀê¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ÎÀê¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡ÖÅ·´ä¸Í³«¡×³¨ÇÏ¡ÊÅ·ÁÄ¿À¼ÒÂ¢¡¢ÈÄ¶¶¶èÅÐÏ¿Ê¸²½ºâ¡Ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿À¡¹¤ä¹ýÏµÁü¡Ê¸æÖÖ¿À¼ÒÂ¢¡¢ÈÄ¶¶¶èÅÐÏ¿Ê¸²½ºâ¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¿®¶Ä¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¸½ÂåÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¼¼Ä®»þÂå¡Á¹¾¸Í»þÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîË¡ÄÌ¤ê¡¢¼ö²Î¤ò¾§¤¨¡¢µÝ¤Î¸¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÏÂ²Î¤ÎÃ»ºý¤òÁª¤Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÈ¶§¤¬¤Ê¤¤ÏÂ²Î¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¡Ö²ÎÀê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö²ÎÀê¡×¤È¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¤òÏÂ²Î¤Ç¼¨¤¹¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£¤à¤«¤·¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ÀÍÍ¤ÏÏÂ²Î¤Ç¤ª¹ð¤²¤ò¼¨¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¯¤ÏÖà½÷¤Ê¤É¤ÎÖà¼Ô¤¬ÏÂ²Î¤ò²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÏÂ²Î¤ò²ò¼á¤·¤¿¾å¤ÇµÈ¶§¤¬µ¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¤·¤¤¿ÀÍÍ¤Î²ÎÀê¤¬ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¡¢²ÎÀê¤Ë¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¿À¤µ¤Þ¡ÖÉÙ»Î¤Î¿À¡Ê¤Õ¤¸¤Î¤«¤ß¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÉÙ»Î¿®¶Ä¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÙ»Î¹Ö¤¬Â¿¤¯ÁÈ¿¥¤µ¤ì¡¢¤È¤¤ïÂæÅ·ÁÄ¿À¼Ò¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ë¾åÈÄ¶¶ÃÏ°è¤Ç¤â»³Ëü¹Ö¤Ê¤É¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿À¼Ò¶Æâ¤Ë¤Ï100ÒÀè¤ÎÉÙ»Î»³¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÉÙ»Î»³ÍÚÇÒ½ê¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿²ÎÀê¤ò¿ÀÍÍ¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë¡Ö²ÎÀêÊôÇ¼º×¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÂ²Î¤ÎÈä¹Ö¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÂ²Î¤ÎÈä¹Ö¤È¤Ï
¡¡ÏÂ²Î¤ÎÈä¹Ö¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÏÂ²Î¤òÆÉ¤ß¤¢¤²¤Æ¤«¤éÀá¤òÉÕ¤±¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¡¢²Î²ñ¤ä²Î¹ç¡Ê¤¦¤¿¤¢¤ï¤»¡Ë¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤¬Èä¹Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âµÜÃæ¤Î²Î²ñ»Ï¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ÎÀêÊôÇ¼º×¤Ç¤ÏµÜÃæ²Î²ñ»ÏÈä¹Ö²ñ¤ÎÄé¸øÄ¹²ñÄ¹¤Ë¤è¤êÏÂ²Î¤ÎÈä¹Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê ¿À¤µ¤ÞÆÉËÜ¡Ù¤È¤Ï
¡¡¡ØÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê ¿À¤µ¤ÞÆÉËÜ¡Ù¤ÏÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¤Î¿À¡¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Æ¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Å·ÁÄ¿À¼Ò¤Î¿À¿¦¤ÈÀ®ìþÂç³ØÊ¸Âç³Ø±¡ÆüËÜÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¶µ°÷¡¦Âç³Ø±¡À¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ØÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê ¿À¤µ¤Þ¼êÄ¡¡Ù¡Ê2022Ç¯È¯¹Ô¡Ë¤Ë¡¢¤½¤Î¤Î¤Á²ÎÀê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿À¤µ¤Þ¤Î¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¤Î°ú¤¤«¤¿¡×¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼ÒÂ¢¡ØÅ·´ä¸Í³«³¨ÇÏ¡Ù¡×¡Ö²ÎÀê½äÎé¥Þ¥Ã¥×¡×¡Ö¿À¤µ¤Þ·Ï¿Þ¡×¡Ö¿À¤µ¤Þ°ìÍ÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¤Î¿À¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿À¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö¿À¼Ò¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÎÀê¤ò°ú¤¤¤Æ¸æ±ï¤ò¤à¤¹¤ó¤À¿À¤µ¤Þ¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿À¼Ò¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´¬Ëö¤Ë¤Ï¿À¼Ò¤Ç°ú¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸Ä¡¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¼Ò¤ò½äÎé¤¹¤ëºÝ¤Ë·È¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ·ÁÄ¿À¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸
¡¡²ÎÀê¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤ä²ÎÀê½äÎé¥Þ¥Ã¥×¡¢²ÎÀê¤Î¤¢¤æ¤ß¡¢²áµî¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.tokiwadai-tenso.com/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À®ìþ³Ø±à´ë²è¼¼¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
TEL¡§0422-37-3517
FAX¡§0422-37-3704
¥á¡¼¥ë¡§koho@jim.seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
