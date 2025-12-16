¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡Û¹ñºÝ¹âÀì¤¬¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¡£
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¾·¤¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯É½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¦Í¼±¼Ô¡¦´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü13»þ¤«¤é¤Î³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²ÈÌò¿³ºº°÷¤òÁ°¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡
¥á¡¼¥ë¡§event@ict-kanazawa.ac.jp¡¡ÅÅÏÃ¡§076-248-1080
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[Æü»þ] 2025Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë9:30¡Á17:00
[¥Æ¡¼¥Þ]¡ÖFuture Creation, Together¡×
[²ñ¾ì ]¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê12¹æ´Û4³¬¡Ë¢¨°Ê²¼¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÚO¡Û¤Î·úÊª
https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
[¼çºÅ ] ¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
[¸å±ç] Knowledge Xchange¡¢Sripatum University¡¢King Mongkut's University of Technology Thonburi¡¢TSFC securities public company limited¡¢Â¾
[È¯É½¼Ô](Í½Äê¡Ë¹ñºÝ¹âÀì¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¢ËÌÎ¦»°¸©¤ÎÂç³ØµÚ¤Ó¹âÀìÀ¸Åù¡¢VJIT¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢SPU¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢KMUTT¡¢ÊÆ¹ñ³ØÀ¸¡¢Â¾
[¸À¸ì] ±Ñ¸ì¡Ê°ìÉôÆüËÜ¸ìÄÌÌõ¤¢¤ê¡Ë
[»²²ÃÂÐ¾Ý] ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
[9:30¡Á9:40] ¼çºÅ¼Ô°§»¢
[9:45¡Á10:45] ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡ª- À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ö¾ð¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡×
[10:55¡Á11:55] ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¢
¡Ö¶¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¡¡-¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×
[13:00¡Á16:20]³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¡Ë
[17:00]É½¾´¼°¡¦¹ÖÉ¾¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
¡¦³¤³°¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¶¦Í
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
¹ñºÝ¹âÀìÃ´Åö¡§´ë²èÉô¡¡»ÖÂë±ÑÃË
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§ÅÅÏÃ 076-246-4784 ·ÈÂÓ090¡Ý8093¡Ý6516
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
