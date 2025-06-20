開放感のある絶景ガーデンで新しい沖縄の結婚式を体感！新プラン「グランピングウェディング」初のお披露目フェア 沖縄県西原町「エリスリーナ西原ヒルズガーデン」にて2025年7月5日（土）～6日（日）開催
沖縄ワタベウェディング株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：田渕浩之）は、婚礼施設「エリスリーナ西原ヒルズガーデン」において、2025年2月に販売を開始した新スタイルの結婚式プラン「グランピングウェディング」の魅力を体感できる初の【お披露目フェア】を、2025年7月5日(土)・6日(日)の2日間限定で開催いたします。
「グランピングウェディング」は、見晴らしの良い緑あふれるガーデンを舞台に、アウトドアの開放感と結婚式を融合させた新しいウェディングです。本フェアでは、ガーデンに施したグランピングスタイルの装飾を実際にご覧いただき、アットホームでリラックスした雰囲気を感じていただける他、多数のプログラムをご用意しております。
フェア概要
□日時：2025年7月5日(土)10:00／16:00、6日(日)10:00／15:00
□会場：エリスリーナ西原ヒルズガーデン（沖縄県西原町字津花波431番地）
□参加費：無料（完全予約制）
□予約方法：
電話：098-946-5555
公式HPお問合せフォーム：https://erythrina.official-wedding.net/contact/
公式Instagram DM：@erythrina_nishihara(https://www.instagram.com/erythrina_nishihara_/)
□来場特典：2日間のフェア期間限定の特別ご成約特典あり
□主な体験プログラム：
・ガーデンに施されたグランピング装飾のご見学
・フォトスポットでの撮影体験
・日程＆見積り個別相談会
・式場全体のご見学ツアー
・チャペルでの模擬挙式体験
・最新のウェディング衣裳の展示
プラン詳細
□挙式スタイル：チャペル式またはガーデン式
□披露宴スタイル：ガーデンにて円卓または流しテーブル
□料理：ブッフェまたはコース料理（BBQ対応も可能）
□雨天対応：屋内バンケット使用可
□収容人数：円卓10～40名、流しテーブル10～20名
□料金：10名40万円（税込）～
▶ プロモーションムービー：https://www.youtube.com/watch?v=0sMx_FFJNGk
ガーデンに映える装飾も展示いたします
愛犬との「ドッグ婚」も叶います
エリスリーナ西原ヒルズガーデンについて
□所在地：沖縄県西原町字津花波431番地
□開業日：2007年9月
□営業時間：11:00～19:00
□定休日：火曜日（祝日の場合は営業）
□TEL：098-946-5555
□施設概要：独立型チャペル（着席60名）、
大宴会場（着席450名）、中宴会場（着席150名）、
小宴会場×２（着席30名）、駐車場（300台）
□公式HP：https://erythrina.okinawa-watabewedding.co.jp/
□公式Instagram：@erythrina_nishihara(https://www.instagram.com/erythrina_nishihara_/)
沖縄ワタベウェディングについて
沖縄ワタベウェディングは、リゾートウェディングのパイオニアであるワタベウェディングの想いを受け継ぎ2003年に設立されました。リゾートウェディングチャペル・フォトスタジオ・地元婚礼施設など沖縄県内12拠点で、婚礼サービスや大小様々な宴会・パーティをご提供する他、当社の強みである「人材力」「人材育成」を活かした学生アルバイト派遣事業など、ウェディングとノンウェディングの両軸で事業を展開しております。
【企業情報】
社名：沖縄ワタベウェディング株式会社
本店所在地：沖縄県那覇市壺川３丁目２番地４ 拓南ビル２Ｆ
代表者：代表取締役 田渕浩之
主な事業内容：
1. 沖縄県内挙式施設運営などの挙式サービス事業
2. 海外挙式サービス事業
3. ウェディングドレスの販売・レンタル事業
4. 婚礼関連衣裳・フォーマル衣裳のレンタル事業
5. 動画や写真の企画・販売・撮影・編集などの総合サービス事業
6. 国内結婚式場相談・結婚式・披露宴の企画演出などの総合プロデュース事業