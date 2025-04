スポンジ・ボブと“海の不思議”を大解剖！特別企画展「スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO」詳細発表！

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』(所在地:北海道札幌市中央区、館長:山内 將生)は、2025年4月26日(土)より開催する特別企画展「スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO」の新たなコンテンツを決定しました。

【(左)クイズ&スタンプラリーを楽しんでいる様子 イメージ(右)海綿動物 イメージ】

本特別企画展では、2024年7月に生誕25周年を迎えた『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』(以下「スポンジ・ボブ」)とのコラボレーションを通じて、生物の魅力や不思議(ワンダー)に迫ります。

期間中は、「スポンジ・ボブ」の仲間たちを紹介する展示や、モデルとなった“海綿動物”の生態を紹介する新たな展示として、3種類の生物が登場します。

また、「スポンジ・ボブ」とともに館内の生物の意外な特徴や魅力を観察しながらクイズに挑戦し、ゴールを目指すクイズ&スタンプラリーを実施します。さらに、館内全体が「スポンジ・ボブ」と仲間たちとのフォトスポットとなり、子どもから大人まで楽しめる空間へと変わります。

6F「シロクマベーカリー&」では、「スポンジ・ボブ」とコラボレーションしたオリジナルメニューが登場するほか、4F「ミュージアムマルシェ」でもオリジナルグッズを順次展開します。

「スポンジ・ボブ」とともに、生命のワンダーに満ちた特別なひとときをお楽しみください。

特別企画展「スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO」

本特別企画展では、“ワンダー”をテーマに「スポンジ・ボブ」の仲間たちと一緒にスタンプラリーやクイズを通して、AOAO SAPPOROの展示や生物について楽しみながら学ぶことができます。

○ 特別企画展概要

開催期間 :2025年4月26日(土)~8月31日(日)

開催時間 :10:00~22:00(最終入館~21:00)

参加料金 :入館料のみ

特設サイト:https://aoao-sapporo.blue/spongebob/

※2025年4月14日(月)公開予定

【展示】 スポンジ・ボブ の仲間たちの紹介

開催期間:2025年4月26日(土)~8月31日(日)

開催時間:10:00~22:00(最終入館~21:00)

開催場所:館内各所

内容 :「スポンジ・ボブ」の仲間たちを紹介するパネル展示が登場。それぞれの個性や魅力を知ることができます。

開催期間:2025年4月26日(土)~8月31日(日)

開催時間:10:00~22:00(最終入館~21:00)

開催場所:5F「LIBRARY AQUARIUM」

内容 :「スポンジ・ボブ」がモデルになった“海綿動物”の生態の紹介として、海をきれいにする3種類の生物「カイメン」、「ナマコ」、「ホヤ」を新しく展示します。

【カイメン イメージ】【体験プログラム】「 スポンジ・ボブ 」クイズ&スタンプラリー

開催期間:2025年4月26日(土)~8月31日(日)

開催時間:10:00~22:00(最終入館~21:00)

参加料金:一般 300円(税込)※別途入館料が必要

すいぞくかんクラブ会員 100円(税込)

内容 :「スポンジ・ボブ」とコラボレーションしたクイズ&スタンプラリーブックが登場します。館内の生物を観察しながらクイズに答え、ゴールを達成した方には限定ステッカーがもらえます。

【クイズ&スタンプラリー イメージ】【物販】「 スポンジ・ボブ 」コラボグッズ

販売期間:2025年4月26日(土)~8月31日(日)※ 商品については順次販売予定

販売時間:10:00~22:00

開催場所:4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格:プリントクッキー(14枚入り) 1,320円(税込)

トートバック 2,310円(税込)

内容 :「スポンジ・ボブ」とコラボレーションしたプリントクッキーや、トートバックなど全9種のオリジナルグッズが登場します。

【「 スポンジ・ボブ 」コラボグッズ イメージ】

○ 『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』について

1999 年 7 月 17 日の放送開始以来、スポンジ・ボブは視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。

スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、180 カ国以上、そして 30 以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均 1 億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK E テレの地上波放送のほかに、Paramount+、Netflix、Amazon Prime、そして Hulu にてご視聴いただけます(2025 年 3 月現在)。

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。

*海外TVアニメ『スポンジ・ボブ』公式サイト:https://paramount.jp/spongebob/

進化していくAOAO SAPPORO

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

AOAO SAPPOROは、2023年7月20日に開業して以来、訪れるたびに新しい発見がある、進化し続ける水族館を目指しています。

今後もイベントや体験プログラム、夜の飲食メニューなどが季節ごとに変わる“可変するミュージアム”として、これからも新しい挑戦を続けてまいります。

また、2024年5月には公益社団法人日本動物園水族館協会(JAZA)に加盟し、2025年3月には札幌市動物園条例に基づく「さっぽろの動物園ステップアップ制度」の準認定施設に登録されました。水族館が果たすべき社会的役割や、運営目的などに真摯に向き合っています。

今回の特別企画展では、生物の知識に限らず、AOAO SAPPOROの各フロアのテーマの楽しみ方をスポンジ・ボブのキャラクターを通して知っていただき、何度も訪れたくなるような工夫に挑戦しています。

「すいぞくかんクラブ(年間パスポート)」について

【6F PENGUINS】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー&」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引やプレゼントなどが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されます。

会員種類:にちにち会員、よなよな会員、あおあお会員

AOAO SAPPORO(アオアオ サッポロ)/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 :2023年7月20日(木)

所在地 :札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 :札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅、徒歩3分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩1分

営業時間:10:00~22:00(最終入館 21:00) ※時期によって変更する場合があります

休館日 :年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社:株式会社青々(https://aoao.blue/)

【ロゴマーク】

*公式 HP:https://aoao-sapporo.blue

*公式Instagram:https://www.instagram.com/aoao_sapporo

*公式X:https://x.com/aoao_sapporo