福岡県サッカー協会規律委員会の懲罰とクラブ内部調査結果を発表

ギラヴァンツ北九州は8月5日、同月1日に行われた天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会代表決定戦において、FW永井龍が退場処分を受けた件について、公益社団法人福岡県サッカー協会規律委員会からの懲罰内容と、クラブ内部調査の結果を発表した。

永井に対しては、福岡県サッカー協会規律委員会より天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会を含む2試合の出場停止処分が言い渡された。

また、クラブとして内部調査を実施した結果、永井、MF吉長真優、MF平松昇の3選手に対して厳重注意および指導を行った。プレーが停止した後やプレーと直接関係しない場面における不要な行為であり、相手選手へのリスペクトを欠くものと判断された。

具体的には、90＋5分に吉長が主審の笛が鳴った後に不必要に大きくボールを蹴り出す行為、永井が相手選手のユニフォーム背部を掴み引っ張る行為、90＋6分に平松が近距離での接触が発生する中で相手選手を後ろから押す行為を行ったとしている。なお、90＋6分の接触において永井による乱暴行為は行われていないことが確認されている。

併せてクラブは、SNS上での選手やご家族、対戦相手関係者等への誹謗中傷や過度な批判に対し、冷静で節度ある対応を呼びかけるとともに、悪質な書き込みには法的措置を含めた厳正な対応を検討すると表明した。

強化部長・池元友樹氏のコメントは以下のとおり。

「ギラヴァンツ北九州を支えてくださる皆さまいつもありがとうございます。このたびの一連の事象により、福岡大学サッカー部の皆さま、福岡県サッカー協会をはじめとする試合関係者の皆さま、そして日頃よりクラブを支えてくださっているすべての皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、強化責任者として深くお詫び申し上げます。

試合が緊迫した状況であったとしても、相手選手へのリスペクトを欠く行為や、事態を拡大させるような行為は、決してあってはなりません。今回の事象を選手個人だけの問題とせず、チームを預かる強化部の責任として重く受け止めています。

今後は、選手・スタッフ一人ひとりがクラブを代表する立場であることを改めて自覚し、いかなる状況においても冷静さと相手への敬意を失うことがないよう、日頃からの指導・教育を徹底してまいります。改めまして、関係するすべての皆さまに心よりお詫び申し上げるとともに、再発防止と信頼回復に努めてまいります。今後もギラヴァンツ北九州へのご声援をよろしくお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）