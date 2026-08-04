渡米後初のリリーフ登板で3回パーフェクト

【MLB】Bジェイズ 3ー1 アストロズ（日本時間4日・ヒューストン）

アストロズの今井達也投手が3日（日本時間4日）、本拠地ブルージェイズ戦で渡米後初のリリーフ登板を果たした。3イニングを完璧に抑える好投を披露し、現地メディアやファンも仰天。「これがあのイマイだって!?」と目を丸くした。

今井は1-3の7回から登板。最初のイニングを3者凡退に抑えると、8回には岡本和真内野手らを自慢のスライダーで空振り三振に仕留めた。9回には最速97マイル（約156.1キロ）の直球でサンチェスを三振に仕留め、5者連続空振り三振で3イニングをパーフェクトに抑えた。

米全国紙「USAトゥデイ」の元記者マイケル・シュワブ氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「アメージングだった」と絶賛した。「3イニングを投げ、5つの三振を奪い、被安打0、与四球0、無失点に抑えた。ストライクゾーンを攻め立て、11回の空振りを奪った」と投球内容に目を細める。

3年5400万ドル（約85億円）でアストロズに移籍した今井だったが、好投と炎上を繰り返し、15先発では6勝4敗、防御率5.83、奪三振率11.05、与四球率6.14だった。7月31日（同8月1日）からブルペンの配置換えが決まると、いきなり圧倒的なピッチングを披露した。

見事な復活を見せた右腕に、米ファンは「えげつない」「これがあのイマイだって!?」「だから彼の評価を完全に見切るのが難しいんだ」「イマイはリリーフが向いてる」「イマイはブルペンだといいってことだよね?」「イマイはカズ・ササキのようだ」と大興奮。「今日の唯一の救いは、タツヤ・イマイがブルペンからまるで別人のような投手に見えたことだ」との声もあった。（Full-Count編集部）