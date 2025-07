ユニクロがディズニーと協力し、夢と驚きを届けてきた「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがついに10周年♡2025年7月から2026年8月までの1年間、記念すべきアニバーサリー企画が続々と展開されます。第一弾は8月4日(月)発売の「MAGIC FOR ALL Timeless UT」と、約10年ぶりに復刻されるフランネル素材のぬいぐるみ。大人も子どももワクワクが止まらないラインナップです。 10周年記念は復刻&アートUT