9月10日深夜、新製品発表会を行ったApple。iPhone 17シリーズは、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro MAX、iPhone Airの4機種展開となる。筆者は3年前に最上位機種のiPhone 14 Pro Maxを購入して以来購入を見送っていたが、今年は予約開始当日に迷わずiPhone Airを注文した。長年Macintosh専門誌などで執筆し、Appleの動向にも詳しい筆者が「最上位機種ではなく、iPhone Air」を選ぶ理由とは。（テクノロジーライター大谷