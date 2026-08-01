「10分間で満足なら…」トッテナム史上最高額で加入――逸材MFはなぜ２年連続17位のチームへ？ セリエA復帰計画は頓挫「不可能だった」
サンドロ・トナーリが、ニューカッスルからトッテナムに移籍した理由を明かした。英メディア『talkSPORT』がプレシーズンツアー先のシドニーでの発言を伝えている。
現在26歳のイタリア代表MFは、2023年７月に母国のミランからニューカッスルに加入。同年10月に賭博違反で10か月の出場停止処分を受け、ニューカッスル１年目は公式戦12試合の出場に留まったが、復帰して以降は重要戦力を担い、直近の2025-26シーズンは53試合に出場した。
そして迎えた今夏、アーセナルやマンチェスター・シティからの関心も報じられたなか、トッテナム史上最高額の１億ポンド（約215億円）でノースロンドンに活躍の場を移した。
なぜ、２年連続でプレミアリーグ17位のチームを新天地に選んだのか。トナーリは同胞のロベルト・デ・ゼルビ監督が提示したプロジェクトを挙げ、次のように語った。
「第一印象が本当に良かった。10分間の話で満足できるなら、それだけで十分だ。全てが完璧なんだ。監督はイタリア人のロベルトで、面識があった。ロベルトは自分の仕事、つまりフットボールを本当に大切にしている。彼は『このプロジェクトは厳しいものになるだろうが、私にとっても、君にとっても、街にとっても完璧なものになる。我々は最高のシーズンの一つを築ける。なぜなら、素晴らしい選手たちが揃っているからだ。ただ多くの努力を注ぐ必要があるだけだ』と言った。
トッテナムと話し合った結果、このチームと契約すると決めた。彼らは100％の情熱と、100％の真剣さで話してくれた。この街のため、フットボール以外の私生活や家族のため...まあ、それは10％くらいかな。ロベルトとディレクターが、この契約の決め手となった。妻や家族と２分ほど話し、『おそらく僕のキャリアの中で最高の決断の一つになるだろう』と言ったんだ。妻は『この決断は100％あなた次第よ』と言ってくれた。僕たちの人生だから、彼女と話し合いたかったんだ」
トナーリはまた、セリエA復帰を希望していた事実も明かした。
「イタリアに戻ると決めていたが、金銭的な面で不可能だった。イングランドが僕たちの解決策となり、僕にとって、僕のキャリアにとって、フットボールにとって、幸せにとって、家族にとって、最善の解決策を見つけた。２つのチームと話し合ったが、10分か15分ほどで、トッテナムが次の所属先になるだろうと理解した」
信頼するデ・ゼルビ監督のもと、トナーリは復権を期す名門でキャリアハイを更新できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トッテナム新MFトナーリが早速決めた！チェルシー相手に奪った鮮烈弾
現在26歳のイタリア代表MFは、2023年７月に母国のミランからニューカッスルに加入。同年10月に賭博違反で10か月の出場停止処分を受け、ニューカッスル１年目は公式戦12試合の出場に留まったが、復帰して以降は重要戦力を担い、直近の2025-26シーズンは53試合に出場した。
なぜ、２年連続でプレミアリーグ17位のチームを新天地に選んだのか。トナーリは同胞のロベルト・デ・ゼルビ監督が提示したプロジェクトを挙げ、次のように語った。
「第一印象が本当に良かった。10分間の話で満足できるなら、それだけで十分だ。全てが完璧なんだ。監督はイタリア人のロベルトで、面識があった。ロベルトは自分の仕事、つまりフットボールを本当に大切にしている。彼は『このプロジェクトは厳しいものになるだろうが、私にとっても、君にとっても、街にとっても完璧なものになる。我々は最高のシーズンの一つを築ける。なぜなら、素晴らしい選手たちが揃っているからだ。ただ多くの努力を注ぐ必要があるだけだ』と言った。
トッテナムと話し合った結果、このチームと契約すると決めた。彼らは100％の情熱と、100％の真剣さで話してくれた。この街のため、フットボール以外の私生活や家族のため...まあ、それは10％くらいかな。ロベルトとディレクターが、この契約の決め手となった。妻や家族と２分ほど話し、『おそらく僕のキャリアの中で最高の決断の一つになるだろう』と言ったんだ。妻は『この決断は100％あなた次第よ』と言ってくれた。僕たちの人生だから、彼女と話し合いたかったんだ」
トナーリはまた、セリエA復帰を希望していた事実も明かした。
「イタリアに戻ると決めていたが、金銭的な面で不可能だった。イングランドが僕たちの解決策となり、僕にとって、僕のキャリアにとって、フットボールにとって、幸せにとって、家族にとって、最善の解決策を見つけた。２つのチームと話し合ったが、10分か15分ほどで、トッテナムが次の所属先になるだろうと理解した」
信頼するデ・ゼルビ監督のもと、トナーリは復権を期す名門でキャリアハイを更新できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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