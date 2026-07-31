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意外と知らない心のSOS。精神科医らが警鐘を鳴らす「うつ病の知られていない10の症状」

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このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。 うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。 ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/