AKB48卒業 → 社長転身の才女 ヘアカットした最新ショットが「めちゃくちゃ美人」
AKB48元メンバーで実業家の島田晴香さんが30日にInstagramを更新。最新ショットを披露するとファンから「綺麗」「めっちゃ可愛い」といった声が寄せられた。
【写真】女子が憧れるスタイル！ 元AKB社長女子、キュートな近影ショット
島田が「あ、髪切ったよ」と投稿したのは自身のソロショット。ボブヘアの彼女がノースリーブ＆デニムパンツの装いでカメラに弾ける笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「推しがどんどん綺麗になっていく」「めっちゃ可愛い」「めっちゃくちゃ美人やん」などの反響が集まっている。
■島田晴香（しまだ はるか）
1992年12月16日生まれ。静岡県出身。2009年9月、オーディションに合格し、翌年にAKB48正規メンバーに昇格。2017年12月にグループを卒業し、芸能界を引退すると翌年からロンドンへ留学。その後、広告代理店での勤務を経て、2020年5月にはアイドルのセカンドキャリアを支援する企業「Dct」を企業し、代表取締役社長に就任。プライベートでは2023年11月に実業家の男性と結婚し、翌年には第1子出産を報告している。
引用：「島田晴香」Instagram（@shimadadesu_official）
【写真】女子が憧れるスタイル！ 元AKB社長女子、キュートな近影ショット
島田が「あ、髪切ったよ」と投稿したのは自身のソロショット。ボブヘアの彼女がノースリーブ＆デニムパンツの装いでカメラに弾ける笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「推しがどんどん綺麗になっていく」「めっちゃ可愛い」「めっちゃくちゃ美人やん」などの反響が集まっている。
1992年12月16日生まれ。静岡県出身。2009年9月、オーディションに合格し、翌年にAKB48正規メンバーに昇格。2017年12月にグループを卒業し、芸能界を引退すると翌年からロンドンへ留学。その後、広告代理店での勤務を経て、2020年5月にはアイドルのセカンドキャリアを支援する企業「Dct」を企業し、代表取締役社長に就任。プライベートでは2023年11月に実業家の男性と結婚し、翌年には第1子出産を報告している。
引用：「島田晴香」Instagram（@shimadadesu_official）