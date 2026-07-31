醍醐虎汰朗×勝木将慶W主演の新感覚バディアクション！ 『マッチモンド』本予告＆メインビジュアル解禁
醍醐虎汰朗と勝木将慶がダブル主演を務める映画『マッチモンド』より、メインビジュアルと本予告が解禁された。
【動画】 スピード感あふれるアクションを捉えた『マッチモンド』本予告
本作は、堀内祥吾による同名バトル漫画（少年画報社）を映画化したバディアクション。監督は『クローズZERO』の三池崇史が才能を認めた新鋭・倉橋龍介、脚本は『ベイビーわるきゅーれ』の阪元裕吾が手がける。
主人公の凸凹バディの一人・都蔵ミキオ役を演じるのは、『天気の子』で主人公・森嶋帆高役を演じ、『カラダ探し』『OUT』や舞台『千と千尋の神隠し』など話題作への出演が続く実力派俳優・醍醐虎汰朗。一方、ケンカ最強の男・籠目まひろ役には、一般公募オーディションで演技未経験ながらグランプリに輝いた新星・勝木将慶が抜擢された。
解禁された本予告では、“マッチングアプリ×ケンカ”という斬新な設定のもと、ケンカ最強の男・籠目まひろと、ケンカ最弱ながら仲間思いの男・都蔵ミキオによる予測不能な物語がテンポよく映し出される。
ミキオは、賞金を懸けてケンカ相手を探すマッチングアプリ「マッチトゥマッチ」をまひろに紹介し、一攫千金を狙うことに。奇抜な髪形から“マヨネーズ頭”と揶揄されるリーダー・梅津直也（長田拓郎）率いる【マヨネーズ軍団】や、アプリ「マッチトゥマッチ」で賞金額1700万円のランカー・二階堂舞瑠（前田公輝）が率いる【愛知総會】など、個性豊かな不良グループが次々と登場する。
さらに、まひろが「アプリ未登録のまま賞金首を倒し続けてきた“無銭の王”」としてネット上で噂となり、全国の猛者たちの注目を集める。
次々と繰り広げられる迫力満点の肉弾戦やスピード感あふれるアクションに、高校生たちの笑いと熱い友情が融合。令和の新たな青春バディムービーの幕開けを予感させる映像に仕上がっている。
映画『マッチモンド』は、9月11日公開。
【動画】 スピード感あふれるアクションを捉えた『マッチモンド』本予告
本作は、堀内祥吾による同名バトル漫画（少年画報社）を映画化したバディアクション。監督は『クローズZERO』の三池崇史が才能を認めた新鋭・倉橋龍介、脚本は『ベイビーわるきゅーれ』の阪元裕吾が手がける。
主人公の凸凹バディの一人・都蔵ミキオ役を演じるのは、『天気の子』で主人公・森嶋帆高役を演じ、『カラダ探し』『OUT』や舞台『千と千尋の神隠し』など話題作への出演が続く実力派俳優・醍醐虎汰朗。一方、ケンカ最強の男・籠目まひろ役には、一般公募オーディションで演技未経験ながらグランプリに輝いた新星・勝木将慶が抜擢された。
ミキオは、賞金を懸けてケンカ相手を探すマッチングアプリ「マッチトゥマッチ」をまひろに紹介し、一攫千金を狙うことに。奇抜な髪形から“マヨネーズ頭”と揶揄されるリーダー・梅津直也（長田拓郎）率いる【マヨネーズ軍団】や、アプリ「マッチトゥマッチ」で賞金額1700万円のランカー・二階堂舞瑠（前田公輝）が率いる【愛知総會】など、個性豊かな不良グループが次々と登場する。
さらに、まひろが「アプリ未登録のまま賞金首を倒し続けてきた“無銭の王”」としてネット上で噂となり、全国の猛者たちの注目を集める。
次々と繰り広げられる迫力満点の肉弾戦やスピード感あふれるアクションに、高校生たちの笑いと熱い友情が融合。令和の新たな青春バディムービーの幕開けを予感させる映像に仕上がっている。
映画『マッチモンド』は、9月11日公開。