ガーシー氏、また“暴露活動”を再開する可能性は？ヒカルが直撃「復活するんじゃないかって」
ユーチューバー・ヒカル（35）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新。元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）がゲスト出演し、暴露活動を再開する可能性について語る場面があった。
ヒカルは21年12月に視聴者からの訴えを受け、ガーシー氏を「詐欺師」と告発する動画をアップ。そこから“暴露王ガーシー”が誕生したことから、Xで「ガーシー生みの親」と自称していたが、今回は“因縁”のコラボが実現することとなった。
そこでヒカルから「いつか復活するんじゃないかって」と暴露活動を再開する可能性について聞かれると、ガーシー氏は「絶対にしない!」と即答。ヒカルが「絶対なんですか?」と迫るも、ガーシー氏は「俺、執行猶予が終わったら（おだやかな）翁みたいになるから」と否定した。
ヒカルが「たとえば、何かで裏切られたりしたら?怒りが爆発することはないんですか」と直撃するも、ガーシー氏は「絶対にならない。そのときは弁護士に頼んで話を法的に進める」と返していた。それでも身内から“余興”として頼まれた際には「ネタとしてだったら、全然行くよ。最近だと結婚式であいさつしてくださいって。しょうもない暴露をして皆が爆笑するっていう」と語っていた。