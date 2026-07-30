「Z NISMOにMTが来た！」ファン歓喜

日産の米国法人は2026年7月21日、スポーツカー「Z（日本名：フェアレディZ）」の2027年モデル（米国仕様）を発表しました。2026年夏より順次、販売店へ導入される予定となっています。

今回の最新モデルでは、内外装のデザイン刷新から走行性能の調整に至るまで、多岐にわたる進化が図られました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型Z NISMO」です！

まず注目のトピックとして挙げられるのが、ハイパフォーマンスモデルである「Z NISMO」への6速マニュアルトランスミッション（MT）の追加です。

最高出力420馬力を誇る3リッターV型6気筒ツインターボエンジンの性能を引き出すため、NISMO専用に開発されたこのMTには、標準モデルよりも強化されたクラッチが組み込まれています。

さらに、シフトレバー比の見直しによってシフトストロークが短縮されたほか、専用のエンジン制御も実施。スロットル制御や点火タイミングの最適化によりアクセルレスポンスが向上しているほか、アクティブサウンドエンハンスメントをはじめとする音響調整も加えられました。

足回りや制動系の強化も大きなポイントです。Z NISMOのブレーキには「GT-R」譲りの鉄・アルミニウム製2ピース構造ローターを新たに搭載。これによりサーキット走行時の冷却性能や耐熱性が向上しただけでなく、ばね下重量が約8.6kg削減されています。

この軽量化に伴ってサスペンションのセッティングが見直されたほか、ステアリングラック内部の摩擦が20％低減されたことで、よりダイレクトな操舵フィールを実現しました。

標準モデルの「スポーツ」や「パフォーマンス」グレードも進化を遂げています。エクステリアには歴代の日産スポーツカーに着想を得たレトロなデザインを取り入れ、グリル開口部にボディ同色のバーを配置。あわせて全グレードでフロントエンブレムが従来の「NISSAN」ロゴから「Z」エンブレムへと変えられました。

これらのデザイン変更は見た目の意匠変更にとどまらず、冷却効率の向上や空気抵抗・揚力の低減といった機能面にも寄与しています。

また、パフォーマンスグレードには大径モノチューブ式ショックアブソーバーが配され、ブラック塗装のスポークと切削仕上げのリムを組み合わせた新デザインの19インチ鍛造アルミホイールが足元を飾ります。

機能面においては、2027年モデルの全車に新設計の燃料タンクが採用され、強い横Gが持続するコーナリング時でも燃料を安定して供給できるよう配慮されています。

さらにカラーリングでは新色「シンカイグリーンパールメタリック」が追加され、スーパーブラックルーフとの2トーン仕様も選べるほか、パフォーマンスグレードではタンカラーの内装も選択可能です。

インテリアには、冷却ファンや磁気アライメント機能を備え、最大15Wの急速充電に対応した新型Qi2ワイヤレス充電器も用意されました。

米国における2027年モデルの価格は、標準グレードがから5万4480ドル（日本円で約728万円から約888万円）、Z NISMOが6万7260ドル（約1101万円）です（価格は2026年7月下旬時点のレート換算）。

なお、いずれのグレードでも6速MTと9速ATの価格は同一に設定されています。

米国で発表された新型Zに対し、日本でもネット上では大きな注目が集まっています。

最も注目を集めているのがZ NISMOへの6速MTの追加です。「ついにZ NISMOにMTが来た！」「これぞファンが求めていた完成形」「420馬力を自分の手足で操れるのは胸熱」と歓喜の声が上がる一方で、GT-R譲りのブレーキ採用など走りへのこだわりにも「本気度が伝わってくる」と絶賛されています。

また、歴代モデルを意識したデザイン変更も好評で、「フロントが『NISSAN』じゃなく『Z』ロゴになったのがいいね」「レトロ感と上品さが出た」といった好意的なコメントが見られました。

一方で、米国での価格を円換算した数字に対しては「日本円にすると1000万円超えか…どんどん雲の上の存在になっていく」と円安による高騰を嘆く悲鳴も聞こえるほか、さらに「米国で夏から出るなら日本での正式発表もそろそろ期待していいのかな？」と、日本仕様の早期導入を切望する声も上がっています。

純粋な進化への絶賛の一方で、価格面でのハードルや国内発表を心待ちにするリアルな声が交錯している状況です。