スバル新型「FRスポーツカー」発表！

スバルは2026年7月30日、FRピュアスポーツカー「BRZ」の改良モデルを発表しました。

最新モデルは「アイサイト」の機能強化によって安全性能を高めたほか、モータースポーツで培った知見を取り入れることで操作性のさらなる向上が図られます。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「FRスポーツカー」です！（25枚）

初代BRZはトヨタとの共同開発により2012年に誕生して以来、水平対向エンジン特有の低い重心とコンパクトな設計を活かし、俊敏なハンドリング性能を備えた後輪駆動（FR）スポーツモデルとして進化を続けてきました。

2021年7月に登場した2代目の現行モデルにおいてもその取り組みは継続されており、スバル独自のチューニングを施すことで「誰もが愉しめる究極のFRピュアスポーツカー」というコンセプトを体現しています。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmとコンパクトで、日本の道路環境でも扱いやすい大きさにまとめられています。

車内は4人乗りが可能な「2＋2」レイアウトを採用しており、後席を倒せばタイヤ4本をそのまま積み込める荷室空間が広がるなど、2ドアクーペでありながら普段使いに必要な実用性を備えている点も魅力です。

パワートレインには、最高出力235馬力を発揮する2.4リッター水平対向エンジンを搭載。トランスミッションは6速MTと6速ATから選択できます。

安全面にも配慮されており、独自の運転支援システム「アイサイト」が全車に標準装備されています。

ラインナップは、標準的な「R」、上級仕様の「S」、走行性能を高めた「STIスポーツ」の3グレード構成です。

今回の改良における大きな進化のひとつが、安全性能の向上です。従来のステレオカメラに加えて新たに広角単眼カメラが装着され、AT車・MT車ともに「3眼カメラ」へと進化しました。

これにより認識範囲が広がり、交差点での衝突回避サポート機能が拡充されるなど、より安心感のあるドライブを支援します。

なお、スバルのMT車に広角単眼カメラが採用されるのは今回が初めてとなります。

あわせてMT車では、過酷なスーパー耐久シリーズ参戦で得たデータを活かし、シフトレバー構造も見直されました。これにより、従来よりもいっそうスムーズで気持ちの良いシフト操作が可能となっています。

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BRZの改良モデルの価格（消費税込）は337万7000円から387万2000円です。