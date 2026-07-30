「お前なんか生まなきゃよかった」絶縁した毒親の父が遺したゴミ屋敷の凄惨な現実
スッキリンお片付けチャンネルが自身のYouTubeチャンネルで「【最後の後始末まで私が？】絶縁した毒親の父が遺したゴミ屋敷 娘が部屋で見つけた衝撃の光景」を公開した。動画では、幼い頃から暴力を振るわれていた父親が孤独死し、その部屋を片付けることになった娘の悲痛な体験と、過去と決別するまでの心の動きが語られている。
動画は、父親を「私を地獄のような毎日にした」と表現する娘の視点で進行する。高校卒業と同時に家を出て以来、数十年会っていなかった父親の訃報と、部屋の退去に伴う片付けの依頼が突然舞い込んだという。幼少期、酒に酔った父親から「お前なんか生まなきゃよかった」と暴言を吐かれ、怯えて過ごした凄惨な記憶が振り返られる。
数十年ぶりに足を踏み入れた父親の家は、床が見えないほどの生活用品やゴミ、そしてケースごと積まれた大量のアルコール飲料に埋め尽くされていた。さらに部屋の奥には、大量の「使用済みのオムツ」が積み重なっていた。足腰が弱りトイレに行けなくなっても、誰にも頼れずに酒だけはやめられなかった孤独な最期が浮き彫りになる。暴力で家族を遠ざけ、ゴミと酒、オムツに囲まれて人生を終えた姿に、娘は「許せない気持ちは消えません」と葛藤を吐露しつつも、「父も幸せな人生じゃなかったんだね」と静かに思いを馳せた。
壮絶な片付け作業を通じて、娘は「もう過去に縛られない」と前を向く。「親子だからと言って許さなくてもいい。でも過去にくぎりをつけることはできる」と、長年の苦しみからの解放を決意する姿が収められている。最後に、動画は「今回のお片付けはお父さんのためではなく、娘さん自身の人生を取り戻すための時間でした」と締めくくられ、遺族の心に寄り添う片付けの意義を深く伝えている。
動画は、父親を「私を地獄のような毎日にした」と表現する娘の視点で進行する。高校卒業と同時に家を出て以来、数十年会っていなかった父親の訃報と、部屋の退去に伴う片付けの依頼が突然舞い込んだという。幼少期、酒に酔った父親から「お前なんか生まなきゃよかった」と暴言を吐かれ、怯えて過ごした凄惨な記憶が振り返られる。
数十年ぶりに足を踏み入れた父親の家は、床が見えないほどの生活用品やゴミ、そしてケースごと積まれた大量のアルコール飲料に埋め尽くされていた。さらに部屋の奥には、大量の「使用済みのオムツ」が積み重なっていた。足腰が弱りトイレに行けなくなっても、誰にも頼れずに酒だけはやめられなかった孤独な最期が浮き彫りになる。暴力で家族を遠ざけ、ゴミと酒、オムツに囲まれて人生を終えた姿に、娘は「許せない気持ちは消えません」と葛藤を吐露しつつも、「父も幸せな人生じゃなかったんだね」と静かに思いを馳せた。
壮絶な片付け作業を通じて、娘は「もう過去に縛られない」と前を向く。「親子だからと言って許さなくてもいい。でも過去にくぎりをつけることはできる」と、長年の苦しみからの解放を決意する姿が収められている。最後に、動画は「今回のお片付けはお父さんのためではなく、娘さん自身の人生を取り戻すための時間でした」と締めくくられ、遺族の心に寄り添う片付けの意義を深く伝えている。
YouTubeの動画内容
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