「知識ゼロから家賃収入5300万円」ボロ家で稼ぐ不動産投資術、元手10万から始める初期ロードマップ
元手わずか10万円、知識も経験も完全に「ゼロ」の状態からスタート。それから8年後、地方の「ボロ家」を中心に120戸を運用し、年間5300万円の家賃収入を得るまでに至った不動産投資家がいる。アングラ民族氏だ。
不動産投資と聞くと「莫大な資金を持つ富裕層のマネーゲーム」と思われがちだが、プロが狙わない「安価なボロ家市場」にこそ、資金のない素人が一人勝ちできる圧倒的なチャンスが転がっている。本連載では、特別な才能を持たない素人が、どのようにして0から物件を仕入れ、再生し、資産を拡大させていくのか。その再現可能なロードマップを余すことなく公開する。全3回の第1回。
※この記事は、みんかぶプレミアム連載「マンション・住まいで稼ぐーーシン富裕層への黄金ルート」の一部です。
初心者が物件購入の前に知っておくべき「戦い方のルール」
「地方のボロ戸建て投資で120戸まで拡大し、家賃収入が年5300万円になった」。そう聞くと、不動産はそんなに儲かるのか、自分も早く乗り遅れないように始めたい、と感じる方も多いと思います。ただ、こういう局面で、目先の利回りが高いだけの物件にいきなり飛びつくのは、危険です。
不動産は一度買ってしまうと簡単に手放せない世界です。ですから、まずおすすめしたいのは、いきなり物件探しに奔走する前に、自分がこれからどのようなステップを踏んでいくべきかという「ロードマップ」を頭に入れておくことです。
本連載では全3回にわたり、知識も経験もない素人が、どのようにして不動産市場に入り込み、資産を拡大していくのかという実践的な手順を解説します。
まずは入り口として、私が不動産投資を始めた時の話をしましょう。私が投資を始めた8年ほど前、不動産やリフォームの専門知識は全くのゼロでした。きっかけは友人から勧められた音声アプリで「古家を安く買い、リフォームして賃貸に出す」という手法を知ったことだけです。
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貯金10万円が元手。最初の2物件で掴んだ「確実な手応え」
手元にあった資金はごくわずかでした。家族の生活防衛資金には一切手をつけず、自らで貯金していた「10万円」が初期資金です。
1件目の戸建ては知人のツテで無料で譲り受け、手元の10万円をギリギリまで使って最低限のリフォームを実施。これが月額2万円（年間24万円）の家賃を生み出すことになりました。初期投資10万円に対して年間24万円ですから、利回り240%という破格の成果です。
「いける！」という確信を得た私は、さらに投資を加速させるため、趣味で乗っていた大好きな大型バイクを売却して40万円を捻出。この資金も追加で投入することにしました。
続く2件目の3世帯アパートも無料で譲り受けたのですが、こちらはむしろ私が40万円を受け取るという信じられない形で引き取りました。「お金をもらって家をもらう」と聞くと怪しく感じるかもしれませんが、これには明確な理由があります。
続きはこちら：今からすぐ実践できる「ゲーム感覚」で相場観を勉強する方法