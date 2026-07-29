【マイナビオールスターゲーム2026】パ・リーグ 7ー8 セ・リーグ（7月29日／富山市民球場）

【映像】阪神・佐藤輝明、”逆方向豪快弾”→バッテリーが“ドン引き”

阪神タイガースの佐藤輝明内野手が、衝撃の逆方向アーチを放った。パ・リーグのバッテリーも思わず動きを止めてしまうほどの一発に、ファンから驚きの声が上がっている。

7月29日に富山市民球場で行われたマイナビオールスターゲーム2026の第2戦。「2番・サード」でスタメン出場した佐藤は、3回に圧巻の打撃を披露した。

この回からパ・リーグは、郄橋光成（西武）と栗原陵矢（ソフトバンク）によるU-18日本代表バッテリーが登場。2死走者なしで打席に入った佐藤を前に、両者は「ヤバい、テルきたぞ」「ヤバいって！」と警戒を強めていた。

しかし、その直後だった。カウント1-1から外角のシンカーを、佐藤がフルスイング。打球は逆方向の左中間へとぐんぐん伸びていく。栗原が「えっ？待って？」と声を上げ、郄橋も「帰ってこーい」と叫ぶが、打球はそのままスタンドへ。郄橋は天を仰ぎ、栗原は思わず項垂れるしかなかった。それでも2人は「ナイスホームランだ！」「すごいホームラン」と脱帽。圧倒的なパワーを前に、称賛の言葉を送った。

警戒の言葉すら飲み込む圧巻の一発。佐藤の規格外の打撃は、オールスターという舞台で改めてその存在感を強烈に示した。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）