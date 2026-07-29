ミュージカル『愛の不時着』で共演中の俳優・三山凌輝と、花乃まりあ。7月22日に『文春オンライン』で“ホテル密会”が報じられ、29日には“第二報”まで報じられることに。何があったのか、大手芸能事務所関係者が次のように振り返る。

【写真】私生活では2歳児の母、息子との姿を公開した花乃まりあ

「三山さんは昨年8月に女優の趣里さんと結婚し、翌月には第一子の出産を報告。一方の花乃さんも2021年に一般男性と結婚し、24年に男の子を出産しています。ふたりとも“一児の親”でありながら、密会を重ねていたとのこと。

この報道に対し、三山さんの事務所は、役作りが目的だったとしつつ《二人で過ごす時間があったことは事実》と説明。花乃さんの事務所も、役を深めることが目的とし、《二人で時間を過ごしたことは事実》としています」

三山は結婚前にも、人気YouTuber・Rちゃんとの婚約破棄トラブルや、総額1億円規模の経済的支援をもらっていたことが報じられるなど、“お騒がせ男”の印象が定着。

妻の趣里は父が俳優の水谷豊であり、母は元キャンディーズの伊藤蘭という、いわゆる芸能一家。結婚に対し、両親は複雑な思いを抱いていたことだろう。

「Rちゃんとのトラブルもあり、親としては一抹の不安もあったでしょうが、最終的には趣里さんの気持ちを尊重しています。その証に、趣里さんの結婚報告当日に、伊藤さんは自身のインスタグラムで《趣里 心からおめでとう》と綴っています。

娘と三山さんを信じ、子宝にも恵まれた中での今回の報道。三山さんと花乃さんが不倫関係にあったかは定かではありませんが、趣里さんだけでなく、水谷さんと伊藤さんの想いまで踏みにじる行為に当たるでしょう」（前出・大手芸能関係者）

ふたりの“裏切り”に、ネット上では《やっぱりか》という落胆の声が続出。ある舞台関係者は舞台中の三山の様子について、次のように話す。

「ある日、稽古で三山さんの姿が見えなかったのです。関係者が連絡すると“風邪で休みます”とドタキャン。座長でありながら、説明もなしに欠席するような人なんです。しかも、密会が報じられたあとの舞台前の円陣では“見てる人は見てるから頑張ろう”という趣旨の発言をしたといいます。

誰のせいでこんな事態になっているのか、共演者は“ポカン状態”だったようです。これまでの態度も含めて、怒りをとおり越して呆れている状態です」

7月22日に密会が報じられたふたりだが、26日まで予定していた舞台の東京公演は続行。演出にも変更がなく、手をつないだり、濃厚なキスシーンまでもこれまで通り行われた。

公演続行という判断には批判の声も上がったが、7月31日から3日間は大阪公演が控えている。

「東京公演はなんとか完走しましたが、客席は穴が空いている状況が続いていたそうです。大阪公演はどうなるのか。報道の影響も考えると、中止という可能性もあるかもしれませんね」（前出・大手芸能関係者）

大阪公演も強行突破となるのだろうか。公演が行われる劇場『東京建物 Brillia HALL 箕面』に問い合わせてみると、

「現状、主催者側からは“公演はそのまま通常通り行う”と聞いています。そのため、すでに舞台設営や仕込みも進んでいる状況です」（劇場担当者）

と、回答があった。

両家庭を巻き込む密会報道。家族を不安にさせる“役作り”に不信感が募っている。

週刊女性PRIME