■MLB ナショナルズ8ー6ブルージェイズ（日本時間29日、ナショナルズ・パーク）

ブルージェイズの岡本和真（30）が敵地のナショナルズ戦で守備から途中出場し、5回の第1打席で4試合ぶりの24号ホームランを放った。これでルーキーでの日本人選手最多本塁打記録を更新、さらに球団新人最多本塁打記録にも並んだ。チームは敗れて借金が10、ア・リーグ東地区最下位となっている。

試合前には2015年から3年間、巨人でプレーしたM.マイコラス（37）と23年から昨季までプレーしたF.グリフィン（31）の3人で笑顔を見せる写真をブルージェイズのSNSが公開、岡本はスタメンを外れたが、5回表にV.ゲレーロJr（27）に代わり、ファーストの守備についた。

すると、その裏、2死走者なしで迎えた第1打席、ナショナルズの先発・C.カヴァーリ（27）と対戦。カウント1−2と追い込まれたが、外角高めのストレートを逆らわずにセンター方向へ、打球も伸びてそのままスタンドへ、岡本が2試合ぶりの24号ホームランとルーキーでの日本人選手最多本塁打記録を更新した。

さらに2002年に二塁打・本塁打・打点・得点などで球団新人記録を更新して、新人王を獲得したＥ.ヒンスキーに並ぶ新人球団本塁打記録にも並んだ。

