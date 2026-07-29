年金生活でフィリピン移住を考えています。しかし「重い病気になったら日本へ帰国して治療を受ける人も多い」と聞きました。やはり現地医療だけではやっていけないのでしょうか？

都市部の私立病院は利用しやすいが地域差がある

フィリピンには、公立病院と私立病院があります。公立病院は費用を抑えやすい一方で、混雑や設備面の差があり、外国人の老後生活で常に頼りやすいとは限りません。

マニラ、セブ、ダバオなどの都市部には、設備の整った私立病院があります。英語で対応してもらいやすく、外国人や富裕層が利用する病院では、診療のスピードや快適さを感じることもあります。

ただし、地域差は大きいです。地方や離島では、専門医や高度な検査機器が限られることがあります。重い病気や手術が必要な場合、都市部の病院へ移動しなければならないこともあります。

そのため、フィリピン移住では「どの国に住むか」だけでなく、「どの都市の、どの病院の近くに住むか」が重要になります。海の近くの静かな場所は魅力的ですが、高齢になってから病院が遠いと不安が増えます。



重い病気では日本へ帰国する選択肢も残しておく

フィリピンの私立病院で治療を受けることは可能ですが、重い病気では日本へ帰国して治療を受ける人もいます。

理由の一つは、日本の公的医療保険への安心感です。日本では、健康保険と高額療養費制度により、医療費の自己負担が一定程度抑えられます。長期治療、がん治療、心臓病、脳卒中、透析などでは、この仕組みのありがたさを感じやすいでしょう。

また、言葉の問題もあります。フィリピンでは英語が通じやすいとはいえ、病状説明、治療方針、同意書、薬の副作用などを英語で正確に理解するのは簡単ではありません。重い病気ほど、母国語で医師と話せる安心感は大きくなります。

さらに、家族のサポートも大切です。日本に子どもや親族がいる場合、長期入院や手術後の生活を考えて、日本へ戻るほうが現実的なことがあります。

ただし、病気になってから急いで帰国するのは簡単ではありません。飛行機に乗れる体調か、付き添いが必要か、日本の住民票や健康保険をどうするか、帰国後の住まいをどうするかを事前に考えておく必要があります。



現地医療と日本帰国の両方を前提に備える

フィリピン移住で大切なのは、現地医療だけに頼るか、日本に完全に戻るかという二択で考えないことです。普段は現地で暮らし、軽い病気や定期受診は現地で対応し、重い病気では日本帰国も選べるように準備しておくのが現実的です。

まず、医療保険を確認しましょう。フィリピンの私立病院を使うなら、民間医療保険が重要です。入院、手術、救急搬送、持病、がん治療がどこまで補償されるかを見ておきましょう。

次に、日本側の準備です。長期海外滞在で住民票を抜くと、日本の国民健康保険に加入できない場合があります。帰国して治療を受けるには、住民票や保険の手続きが必要になります。手続きには時間がかかることもあるため、事前に自治体へ確認しておくと安心です。

また、帰国費用も見込んでおきましょう。航空券代、付き添い費用、日本での一時滞在費、治療開始までの生活費がかかります。円安や航空券高騰で、帰国費用が予想以上になることもあります。

老後の海外移住では、医療用の緊急資金を生活費とは別に確保しておくことが大切です。



まとめ

フィリピンでは、マニラやセブなど都市部の私立病院を中心に、外国人が利用しやすい医療機関があります。軽い病気や通常の診療であれば、現地医療で対応できる場面も多いでしょう。

一方で、重い病気、長期治療、高度な手術、リハビリが必要になった場合、日本へ帰国して治療を受ける人がいるのも現実です。日本の公的医療保険、母国語での説明、家族のサポートは大きな安心材料になります。

フィリピン移住では、現地医療だけでやっていけるかを楽観的に考えすぎないことが大切です。住む場所は病院へのアクセスを重視し、民間医療保険や緊急資金を準備しましょう。

また、重病時に日本へ戻る可能性を考え、住民票、健康保険、帰国費用、家族の協力体制を確認しておくと安心です。現地生活と日本帰国の両方を選べるようにしておけば、フィリピンでの年金生活をより安全に楽しめます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー