とってもイケメンで格好いいシベリアンハスキーさん。飼い主さんがボールを投げてみたら…見た目とのギャップがありすぎるまさかの結末が話題になっているのです。

爆笑必至、より一層ハスキーを好きになるその光景は記事執筆時点で226万回を超えて表示されており、7.5万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：かっこいいハスキー犬に『ボールを投げた』結果…見た目とのギャップがありすぎる『まさかの結末』】

格好いいハスキー犬→ボールを投げたら…

Xアカウント『@fukumaru_buna』に投稿されたのはボールを投げてもらうハスキーさんの様子。

この日、飼い主さんはお家でのんびり過ごしていた「福丸」くんとボール遊びをすることにしたのだそう。

見た目とのギャップがありすぎる『まさかの結末』に爆笑

相変わらずイケメンっぷりを発揮しながら寝転がっている福丸くんにボールを投げてみると…。

しっかりと視線でボールを追いかける福丸くん。何度かバウンドしながら近づいてくるボールをジッと見つめながら、その時が来るのを待ち構えていた模様。

目の前にボールがきた瞬間、シュバッとおててを上げて捕まえようとした福丸くんでしたが…。

残念ながら捕獲失敗。なんと跳ねたボールが福丸くんのおでこにコツンと当たってしまったというのです。

ギュッと目を瞑りながらおでこに激突してくるボールを甘んじて受け入れた福丸くん。思わず漏れた飼い主さんたちの笑い声につられてか、ニパッと笑顔を浮かべて満足げな表情を浮かべたという福丸くん。

一見すると凛々しくて格好いい、神々しさをも感じさせる美貌の持ち主でありながらあまりにもお茶目な一面を披露してくれた福丸くんのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎて何回も見ちゃう」「ナイスヘディング！」「えいっ！あれ？って顔しててかわいい」「これはもう一生甘やかすしかないなぁ」「鈍いけどワロてて愛おしい」「最後のテヘッて顔が可愛すぎる」「これだからハスキーは最高」などのコメントが寄せられています。

仲良しハスキー3きょうだいの日常が大人気

福丸くんは、とにかく穏やかで心優しい男の子。お転婆な妹「ぶな」ちゃん、活きが良すぎると定評のある「しゃけ丸」くんのお兄ちゃんとしても、紳士っぷりを発揮してくれているのだそう。

ご家族に溺愛されながら、自分たちらしくのびのびと幸せに暮らすハスキー3きょうだいの日常はシベリアンハスキーの魅力を余すことなく多くのユーザーに届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fukumaru_buna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。