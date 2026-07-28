「Project-MGA」は28日、Mrs. GREEN APPLEの映画「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の公開時期を、当初予定していた2026年夏頃から2027年へ延期すると発表した。

同作は、昨年10月25日から12月20日にかけて開催された5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の映画化。全12公演で計55万人を動員したツアーの模様を収録する。

公式は「公開を2026年夏頃と発表しておりましたが、より作品のクオリティを高めるべくチームでの議論を重ねた結果、公開時期を2027年に変更することを決定いたしました」と発表した。具体的な公開日については、改めて案内するとしている。

公開延期について、「楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「公開まで今しばらくお待ちください。そして、今後の続報にもご期待ください」と呼びかけた。