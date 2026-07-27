しゃぶ禅、国産牛・豚肉の食べ放題が9000円→4500円に 3日間限定で「しゃぶ禅祭り」を開催
しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「しゃぶ禅」が、8月17日から19日までの3日間限定で「しゃぶ禅祭り」第2弾を開催する。期間中は、黒毛和牛赤身、霜降り国産牛、国産豚のしゃぶしゃぶを楽しめる「国産三種食べ放題」を、通常価格9000円（税抜・サービス料別）の半額となる4500円（税別・サービス料別）の特別価格で提供する。
【商品画像】黒毛和牛赤身、霜降り国産牛、国産豚のしゃぶしゃぶが半額で味わえる！
「しゃぶ禅祭り」は、日ごろの愛顧に感謝を込めて毎年夏に開催している企画。7月に実施した第1弾では好評を博し、再開催を望む声が多数寄せられたことから、第2弾の開催が決定した。
今回の「国産三種食べ放題」は、黒毛和牛赤身、霜降り国産牛リブロース、国産豚に加え、国産野菜盛り合わせ、きしめん、餅をセットにしたコース。黒毛和牛赤身は脂肪分が少なく肉本来の旨味を楽しめ、国産牛リブロースは赤身と脂のバランスがよく、きめ細かな肉質と上品な甘みが特徴。国産豚はさっぱりとした淡白な味わいとなっている。
国産野菜は、日本各地の提携農家から届いたものを使用。毎日店舗で手作りする「しゃぶ禅」秘伝の無添加、生の胡麻だれやポン酢、和風だしだれとともに味わえる。
実施店舗は、六本木店、渋谷店、銀座クレストンホテル店、四谷店、神楽坂店、川崎店、梅田店の7店舗。通常価格は9000円（税抜・サービス料別）だが、期間中は4500円（税抜・サービス料別）で提供する。税込・サービス料込みの販売価格は4950円。飲み放題付きの場合は税込・サービス料込み7150円となる。なお、別途各店でテーブルチャージ、お通し代がかかる。
コースはしゃぶしゃぶのみの提供で、席時間は2時間、ラストオーダーは90分。予約は8月1日から各店舗および各店舗の予約サイトで受け付ける。
【商品画像】黒毛和牛赤身、霜降り国産牛、国産豚のしゃぶしゃぶが半額で味わえる！
「しゃぶ禅祭り」は、日ごろの愛顧に感謝を込めて毎年夏に開催している企画。7月に実施した第1弾では好評を博し、再開催を望む声が多数寄せられたことから、第2弾の開催が決定した。
国産野菜は、日本各地の提携農家から届いたものを使用。毎日店舗で手作りする「しゃぶ禅」秘伝の無添加、生の胡麻だれやポン酢、和風だしだれとともに味わえる。
実施店舗は、六本木店、渋谷店、銀座クレストンホテル店、四谷店、神楽坂店、川崎店、梅田店の7店舗。通常価格は9000円（税抜・サービス料別）だが、期間中は4500円（税抜・サービス料別）で提供する。税込・サービス料込みの販売価格は4950円。飲み放題付きの場合は税込・サービス料込み7150円となる。なお、別途各店でテーブルチャージ、お通し代がかかる。
コースはしゃぶしゃぶのみの提供で、席時間は2時間、ラストオーダーは90分。予約は8月1日から各店舗および各店舗の予約サイトで受け付ける。