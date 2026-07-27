クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【え? アノ車買ってたの?】新型N-BOX購入!! 実は買ってましたw 見積もりレポート&購入前5つの注意点まとめ!」を公開した。動画では、購入予定のなかった新型N-BOXを急遽購入した理由や、マイナーチェンジによる変更点、各グレードの見積もりなどを解説している。

ワンソク氏が購入を決意した最大の理由は、「セールスさんにめちゃくちゃ頼まれたから」。これまでは自ら進んで購入していたが、今回は泣きの営業を受けたという。さらに、近年のホンダ値上げの印象が強かったものの、今回のマイナーチェンジでは「商品力が上がってさらに実質値下げ」になっており、ホンダの本気を感じたことが大きな後押しとなった。

動画では、マイナーチェンジの主な変更点として4つのポイントを挙げている。特にカスタムのフロントフェイスの刷新や、全席USBポートの完備、ルームランプのLED化など、内外装の質感が大きく向上。さらに、ターボ車には9インチナビとETC2.0が標準装備となり、自身が2023年に購入した当時よりも「コミコミ総額がなんと安くなっている」と驚きをもって伝えた。

また、自身が購入したグレードは「JOYターボ 2トーン（FF）」であると発表。「カスタムのハの字のメッキがあまり好みではなかった」ことに加え、今までカスタム系を乗り継いできたため、気分を変えてJOYを選択したと語った。ただし、JOYでは2トーンカラーにしないとマルチビューカメラが装着できないという仕様がある点も指摘している。

最後に、購入前の5つの注意点として、ステアリングヒーターが一部上級グレードにしか付かない点や、運転支援機能に進化がない点などを解説。単なる価格比較だけでなく、グレードごとの装備の差異を細かく分析したレビューは、これから新型N-BOXの購入を検討するユーザーにとって必見の内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:21

まったく買う予定がなかった新型N-BOXを購入した理由
04:38

新型N-BOXマイナーチェンジの主な変更点4つ
12:40

各グレードの見積もりを公開！ターボ車は実質値下げに
19:44

ワンソクTubeが購入したグレード「JOYターボ 2トーン」を発表
22:21

購入前に知っておきたい5つの注意点

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