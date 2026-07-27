トム・クルーズの″誰も見たことのない姿″『DIGGER／ディガー』場面写真 限定アートカード付きムビチケの発売も決定
俳優のトム・クルーズ主演映画『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）の新たな場面写真2点が公開され、7月31日からムビチケ前売券（カード）の発売が決定した。劇場で購入すると、限定特典としてオリジナルアートカード3種セットがプレゼントされる。
【画像】映画『DIGGER／ディガー』ムビチケ関連
本作は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント：蘇えりし者』でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督とトム・クルーズが初タッグを組んだ話題作。地球規模の危機を描くエンターテインメント作品として注目を集めている。
トムが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。利益を最優先する破天荒な振る舞いが思わぬ事態を招き、地球滅亡の危機を引き起こす。事態の収拾を命じられたディガーは世界を救うため奔走するが、その行動は最後まで予測不能だ。
公開された場面写真は、巨大な円形議場で大勢の聴衆を前に両手を広げて演説する姿と、カウボーイハットをかぶり、指を銃に見立ててポーズを決める姿を切り取ったもの。
この場面は新予告にも象徴的に登場しており、「最後の切り札は真実だ」「ぶっ放せ バンバンバン！」と興奮した様子で言い放つディガーが印象的だ。これまでのクールなヒーロー像とは異なる、ユーモアと狂気をあわせ持つキャラクター像がうかがえる。
トムは本作について「この役を演じられるようになるまで40年かかった」とコメントしており、キャリア45年でたどり着いた新境地への期待をあおっている。
また、本作のムビチケ前売券（カード）は7月31日から全国の上映劇場（一部劇場を除く）で発売。価格は1500円（税込）。劇場購入者には、海外版ロゴビジュアルとティザーポスターを使用したオリジナルアートカード3種セットが数量限定でプレゼントされる。
海外版のDIGGERロゴビジュアルに加えて、トリプルティザーポスターを使用したアートカードセットとなっている。鮮やかでエッジの効いたグラフィックと、トム・クルーズ演じる“石油王”ディガー・ロックウェルの破天荒な世界観が凝縮された、ここでしか手に入らないアイテムだ。
さらに、同日午前10時から通販サイトやムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）の販売も開始される。
【画像】映画『DIGGER／ディガー』ムビチケ関連
本作は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント：蘇えりし者』でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督とトム・クルーズが初タッグを組んだ話題作。地球規模の危機を描くエンターテインメント作品として注目を集めている。
公開された場面写真は、巨大な円形議場で大勢の聴衆を前に両手を広げて演説する姿と、カウボーイハットをかぶり、指を銃に見立ててポーズを決める姿を切り取ったもの。
この場面は新予告にも象徴的に登場しており、「最後の切り札は真実だ」「ぶっ放せ バンバンバン！」と興奮した様子で言い放つディガーが印象的だ。これまでのクールなヒーロー像とは異なる、ユーモアと狂気をあわせ持つキャラクター像がうかがえる。
トムは本作について「この役を演じられるようになるまで40年かかった」とコメントしており、キャリア45年でたどり着いた新境地への期待をあおっている。
また、本作のムビチケ前売券（カード）は7月31日から全国の上映劇場（一部劇場を除く）で発売。価格は1500円（税込）。劇場購入者には、海外版ロゴビジュアルとティザーポスターを使用したオリジナルアートカード3種セットが数量限定でプレゼントされる。
海外版のDIGGERロゴビジュアルに加えて、トリプルティザーポスターを使用したアートカードセットとなっている。鮮やかでエッジの効いたグラフィックと、トム・クルーズ演じる“石油王”ディガー・ロックウェルの破天荒な世界観が凝縮された、ここでしか手に入らないアイテムだ。
さらに、同日午前10時から通販サイトやムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）の販売も開始される。