小学生がスマートフォンを持つことは、今や珍しいことではありません。2023年に教育ネット総合研究所が約3万3000人の小・中学生を対象に実施した調査では、小学6年生のLINE利用率は67％という結果が出たほど。小学6年生の3人に2人以上が利用しているツールのため、高学年になると友だち同士の連絡手段としてLINEを使うことが増えていきます。一方で、LINEのような学校外で交わされる子ども同士のやり取りは教師の目が届かず、