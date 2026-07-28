きょうの東京株式市場、日経平均株価は、一時、2500円以上値下がりしました。27日のニューヨーク市場で、将来の需要に対する懐疑的な見方から半導体関連銘柄が大幅に値下がりし、東京市場でも取引開始直後からAI・半導体関連を中心に売り注文が膨らんでいます。