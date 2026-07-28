10代を中心に「setlog」という新しいSNSが人気です。2025年12月にリリースされ、すでに無料アプリランキングで1位を獲得。他のSNSとの違いはどこに？【写真を見る】「映えは一切気にしない」Z世代で流行る新SNS「setlog」とは？【THE TIME,】 “盛らない” ありのままの日常を投稿「今一番きているSNSはsetlog」（10代女性）「やってない人の方が女の子は少ないかも」（20代女性）「setlogハマっている」（10代女性）番組で20