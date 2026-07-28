沖縄県名護市辺野古で女子高校生などが死亡した転覆事故を巡り海上保安庁が業務上過失致死傷などの疑いで女子生徒の通っていた高校を家宅捜索したことがわかりました。ことし3月名護市辺野古の沖合で小型船2隻が転覆した事故では同志社国際高校の2年生だった武石知華さん（当時17）と金井創 船長（当時71）の2人が死亡しました。関係者によりますと海上保安庁はこれまでに業務上過失致死傷の疑いで同志社国際高校を家宅捜索し修学