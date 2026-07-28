中国西部甘粛省で大雨の影響で鉄砲水が発生し、10人が死亡、23人がけがをしました。【映像】鉄砲水で泥だらけになり破損している車中国メディアによりますと、西部甘粛省の定西市で26日、短時間に激しい雨が降った影響で鉄砲水が発生しました。キャンプをしていた旅行客らが巻き込まれ、これまでに207人が救助されましたが、10人が死亡し、23人がけがをしたということです。また、南部の広東省では26日、台風12号が上陸し