【トランプ2.0 現地リポート】トランプ大統領が煽る証拠なき「選挙危機」は「非常事態」への布石か22日にトランプ政権がサウジアラビアとの間で合意した、原子力協力に関する協定が大論争を呼んでいる。米企業がサウジの原子力発電の開発に協力し、必要性が認められれば、将来のウラン濃縮施設建設も視野に入れた内容だ。これを受けて噴出したのは、「イランへの攻撃は、核兵器開発をさせないためではなかったのか。イランはダ