大麻所持の疑いで中学3年生が逮捕されました。逮捕・送検されたのは、仙台市に住む15歳の男子中学生です。東北厚生局麻薬取締部によりますと、男子中学生は7月15日、自宅で乾燥大麻などを所持した疑いが持たれています。所持していた乾燥大麻はあわせて1.263グラムほどで、このほかにも大麻をタバコ状にして吸うための巻き紙やフィルターなども押収されました。東北厚生局麻薬取締部などは捜査に支障が出るとして認否などを明らか