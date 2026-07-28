日経平均株価は一時2000円以上値下がりし、6万3000円を割りこみました。AI・半導体関連銘柄の売りが先行しています。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均はおよそ400円値下がりして取引が始まりました。その後下げ幅を広げると一時2000円以上下落し、6万3000円を割り込みました。前日のアメリカ市場で主要なAI・半導体関連銘柄が売られた影響で日本市場でも売りが拡大しています。市場関係者はAI・半導体関連株の