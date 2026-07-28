話題の大作2本で主役を演じた英俳優トム・ホランド＝14日撮影/Jamie McCarthy/Getty Images（CNN）新作映画「オデュッセイア」と「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」に出演している英俳優のトム・ホランドが、過去の出演作には心から宣伝できないものもあったと告白した。22日に「Dish」のポッドキャスト番組に出演したホランドは、最新の2作について、「ものすごく気に入っている。自分が本当に誇りに思える映画の宣伝は