東京・世田谷区の砧公園で28日朝、高さ約20mの木が倒れているのが見つかりました。午前8時前、世田谷区の砧公園で高さ約20メートルのケヤキの木が倒れているのを公園を管理する職員が発見しました。この倒木によるけが人はいませんでした。公園の利用者からは、「倒れたら怖いですよね、子ども結構多いですし」「まさかそのタイミングに出くわしたらと思うと怖いですよね」などの声が聞かれました。砧公園では2026年に入って倒木が