フランスとスペインでは各地で大規模な山火事が発生し、あわせておよそ30万人が避難を余儀なくされています。火はいまだ燃え続けていて、懸命な消火活動が続いています。■スペイン“最大規模”山火事非常事態宣言を発令スペインで発生している山火事。ロイター通信によりますと、スペイン中部のアビラでは5万ヘクタール以上が焼失し、スペインで近年最大規模の火災となっているといいます。スペインの首都マドリード近郊でも火