小泉防衛大臣はTBSテレビの日曜劇場「VIVANT」で描かれている〓別班〓について、「存在しない」と存在を明確に否定しました。小泉進次郎 防衛大臣「陸上自衛隊の〓別班〓といったような組織はこれまで存在しておらず、また現在も存在しておりません」現在放送中の日曜劇場「VIVANT」では、テロ組織から国を守るべく暗躍する公にされていない陸上自衛隊の秘密情報部隊〓別班〓の活躍が描かれています。〓別班〓の存在は、これ