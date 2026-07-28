木原官房長官は28日の記者会見で、スピードスケート女子の五輪金メダリスト・高木美帆さん（32）に国民栄誉賞を授与する事を正式決定したと発表した。表彰式は8月4日に総理大臣官邸で行う予定。授与の理由について、木原長官は「日々の修練と人一倍の努力の積み重ねにより、長きにわたり、スピードスケート界の第一人者として、世界の第一線で活躍をされ、オリンピックでは我が国女子選手として最多となる金メダル2個を含む通算10