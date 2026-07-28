アメリカニューヨーク市の警察当局は「地下鉄サーフィン」と呼ばれる電車の屋根に乗る危険行為に改めて注意を呼びかけました。ニューヨークで20日、走行中の電車の屋根の上を移動する少年たちの姿が確認されました。少年たちは、車両の接続部分へと姿を消し、その後、電車から飛び降りて逃走しましたが、歩道に出てきたところを警察官に確保されました。これはニューヨークの若者の間で広がる、「地下鉄サーフィン」と呼ばれる危