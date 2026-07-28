政府はストーカー被害者保護のため、加害者へのGPS装着などを検討する緊急対策を取りまとめました。高市総理：ストーカー対策としては、被害者の保護措置の強化と、加害者対策の強化の両面からの対策が必要です。ストーカー事件をめぐっては今年3月に東京・池袋のポケモンセンターで「禁止命令」を受けていたにも関わらず、元交際相手の男が女性に接触して殺害する事件が発生しました。28日午前の犯罪対策閣僚会議で取りまとめられ