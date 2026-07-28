山形そばのファンは多い。特に「冷し肉（鳥）そば」は人気の的である。少しごわっとした冷たいそば、あっさりした冷たいつゆ、味がしっかりのった親鳥の冷たいスライス。山形の暑い夏にはぴったりである。都内近郊でも山形そばの店が散見される。銀座三丁目の銀座三原通りにある「銀座そばきりや山形田」は大衆的で人気である。【写真】すでに行列店に…「肉そば 藤七 半蔵門店」の「つめたい肉そば」と「つめたい鳥中華」の写真