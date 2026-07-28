「良いも悪いも一つの区切りになったのかなとは考えております」──そう胸の内を明かしたのは、鹿児島県霧島市にある温泉施設「かれい川の湯」のスタッフだ。【写真を見る】現場となった温泉施設、湯船とほぼ同じ高さで設置されている窓、窓から下はおよそ2mの崖になっていた6月21日から同施設で行方不明となり、懸命な捜索が続いていた5歳男児。7月17日に近くの天降川で発見された男性の遺体が、この5歳男児であると特定された