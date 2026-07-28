同志社国際高＝3月、京都府京田辺市沖縄県名護市辺野古沖の転覆事故で、第11管区海上保安本部（那覇）が業務上過失致死傷などの疑いで、死亡した女子生徒（17）が通っていた同志社国際高（京都府）を家宅捜索していたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。女子生徒の遺族が、同校の校長らに対する告訴状を中城海上保安部に提出していた。同志社国際高を運営する学校法人同志社は同日、ホームページ上で家宅捜索を25日に