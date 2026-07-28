台風13号は、28日午前6時の時点で、マーシャル諸島にあり、1時間に25kmのスピードで西南西に進んでいます。 【台風13号】予想進路図・海面水温実況図・雨と風の様子 【画像で確認する】▼予想進路図▼海面水温実況図▼台風周辺の雨と風（シミュレーション）【位置と勢力】▼台風第13号(ドルフィン)7月28日6時50分発表 31日(金)にはウェーク島近海で猛烈な勢力にまで発達し、そのまま南鳥島近海まで進む