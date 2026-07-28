7月25日、スペイン・カステリョン県で発生した山火事が、消防の消火能力を超える規模に拡大した。【映像】消火能力を超えた激しい山火事の様子激しい音をたて、燃え盛る炎。公開された映像では、まるで炎を吹き出しているかのように木が燃えている。大規模な山火事の消火の様子450人以上で消火活動にあたり増援部隊も投入したが、26日の時点でも鎮火の目途が立たない状況が続いていると地元当局が発表した。スペイン国内