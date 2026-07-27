俳優・横浜流星さんのファンクラブ（FC）が2026年7月26日、ライブ配信内の横浜さんの一部発言が切り取られ、本人の意図と異なる内容がSNSで投稿されていると公式サイトで報告し、FC会員に向けて異例の注意喚起を行った。

「個人の考えとして質問内容に回答をしたもの」

横浜さんを巡っては、7月25日ごろから、FC限定の生配信での発言とみられる内容が切り取られ、SNSで拡散している。切り取られたのは、いわゆるBL作品に対する考え方をのべたとされる部分。波紋を広げており、一部の市議や区議、元衆院議員なども言及する事態となっている。

横浜さんのFCは26日、「コンテンツの無断転載、引用の禁止について」と題する声明を公式サイトで発表。横浜さんの発言の経緯を含め、次のように説明した。

そのうえで、FC会員に向けて注意も呼びかけた。

FCは「日頃よりマナーを守り、温かく応援してくださっている多くのFC会員の皆様には心苦しい限りです」としつつも、「皆様とともに安心できる環境を作るためにも、改めてご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と締めくくった。