約1億5000万円もの脱税が発覚し、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡された、インフルエンサーで実業家の宮崎麗果。26日までに彼女のInstagramのストーリーズが更新され、近影が公開されたが、その姿に世間が騒然となっている。

宮崎は2025年12月、約1億5700万円の脱税が発覚。その後、2026年3月の初公判で起訴内容を全面的に認め、7月15日に有罪判決が言い渡された。

「判決後の18日には、Instagramで真っ白な写真とともに判決について言及した投稿をアップしました。謝罪とともに、《判決を重く受け止めております》、《地に足をつけ、日々の行いを大切にしながら、皆様からの信頼を少しずつ取り戻せるよう、誠実に歩んでまいります》と、反省をつづっていました」（芸能ジャーナリスト）

その10日後、判決後に初めて自身の姿をストーリーズでアップした宮崎。その姿からは、相変わらずのセレブぶりがうかがえた。

「宮崎さんは、マスクとベージュのキャップをかぶり、イヤホンをしながら飛行機の窓から外を眺めるショットを公開しました。ラフな装いでリラックスした様子を見せながらも、耳にはひときわゴージャスに輝く高級ブランド『カルティエ』のゴールドのピアスが目を引きました」（同前）

80万円を超えるという高級なアクセサリーを身につけての飛行機移動。有罪判決から10日で本格的に再開したSNSには、早くもセレブインフルエンサーとしての雰囲気が滲み出ていた。しかし、そんな彼女の姿に、Xでは《反省してない》と、辛辣な声が寄せられている。

「今回はそのほかにも、空港を背景に全身のコーディネートを撮影したショットをアップしています。さらに、自らプロデュースする商品のInstagramも定期的に更新されており、ビジネス活動は続けているようです」（同前）

失ったのは、世間からの信頼“だけ”だったということか。