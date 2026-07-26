26年前に発見された遺体の身元が発表された記者会見の際に掲示されたティファニー・ブラッドリーさん（当時16）の写真＝6月3日/Finn Gomez/The Boston Globe /Getty Images

（CNN）米マサチューセッツ州チェルシーで2000年11月に発見された遺体の身元が判明した。この進展によって26年近くに及ぶ捜索は終結を迎えた。

事件の解決につながったのは、DNA分析と書類記録調査を組み合わせた調査遺伝子系図で、過去10年にわたって人物の身元を逆算するために使われてきた手法だった。通常は容疑者の捜索に用いられているが、全米で身元不明となっている数百人の特定にも役立っている。

ティファニー・ブラッドリーさん（当時16）は、輝くような笑顔を見せる明るい子どもだったと家族は語る。米連邦捜査局（FBI）によると、00年11月に行方不明になった。一方、約480キロ離れたマサチューセッツ州チェルシーでは、捜査当局が数十年にわたり、陰惨な事件の全容をつかめずにいた。駐車場で10代少女の切断された遺体が見つかり、少女を絞殺して遺体を切断したことを認めた犯人は収監されていたものの、被害者の身元は分からないままだった。

最初の手がかりが得られたのは、それから数十年も後のことだった。民間の法科学企業オスラムは3年前、殺害された少女のDNAプロファイルを作成。しかし、遺体発見時の状態が原因で、DNAは「ひどい状態」だったと、オスラムの創業者兼最高経営責任者（CEO）デービッド・ミッテルマン氏は語った。

行方不明者の事案の場合、最初の段階は分析可能なDNAを特定することだ。その重要な情報がなければ、解決することはできない。

捜査員らは、新聞やSNSの記録から遺伝子分析に至るまで、DNAと書類記録を使った系図調査を丹念に進め、ブラッドリーさんの系図の空白を埋めていった。

FBIはDNAプロファイルを使って系図を作成。ブラッドリーさんと兄弟との一致を確認し、身元の特定に至った。

「それですべてが変わった」

チェルシーでの謎が最近になって解明できた背景には、技術の進歩と、公共データベースへのDNA登録人数の増加がある。

系図学者は何世紀にもわたり、書類記録を使って系図を作成してきた。20〜30年ほど前からはDNA分析を用いることで、書類の記録が途切れる「系図上の壁」を乗り越えられるようになったと非営利団体DNAジャスティスの共同創設者シーシー・ムーア氏は語る。同団体が整備するDNAデータベースは誰でも自身の遺伝子プロファイルを登録でき、法執行機関の遺伝子系図学者の情報源となっている。

ムーア氏によると、遺伝子系図によって解決された大きな事案は、2018年に公表された「黄金州の殺人鬼」の身元が初めてだった。

「それですべてが変わった」とムーア氏は語る。

FBIはその後、この手法を使えばより多くの事件を解決できると考え、調査遺伝子系図チームを新設。この進展によってブラッドリーさんを含む数十人の身元が確認された。

非営利団体DNAドウ・プロジェクトによると、妊娠10週だった若い女性の遺体も先月、約50年前に行方不明になったシェリル・リン・エドワーズさん（当時15）と判明した。エドワーズさんの遺体は1975年、アイオワ州クリントン郡近くのミシシッピ川で発見された。検視の結果から死因は頭部の銃撃だったことが判明していた。

この2件の身元不明事件では、捜査当局は公共のDNAデータベースを利用して、10代少女らの身元を明らかにした。