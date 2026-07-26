「100円で老人を集めて…」25卒が明かす転職先のヤバすぎる実態

「運転したら人を殺す」大学5年目で中退＆手帳2級…“社不”を自認する女性が見つけた会社に属さない生き方

「人間不信になります…」会社に紹介した友人2人に相次いでバックレられた“笑えない”真相